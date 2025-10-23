На Алтае начались финальные испытания Ил-114−300

Один из опытных экземпляров также выполнил серию международных рейсов с промежуточной посадкой в аэропорту Крайний в Байконуре. На Алтае проверяются навигационные возможности, эксплуатация на транзитных аэродромах и стабильность при полетах в сложном рельефе.

Аэропорт Горно-Алтайск предоставил стоянки, услуги наземного обслуживания, заправку и энергоснабжение, а также помещения для экипажа и инженеров.

Ил-114−300 полностью создан из российских комплектующих. В конструкции применено больше композиционных материалов, установлен цифровой пилотажно-навигационный комплекс и усовершенствованы основные системы. Самолет рассчитан на перевозку до 66 пассажиров и оснащен двигателями ТВ7−117СТ-01 и вспомогательной силовой установкой ТА 14−114.