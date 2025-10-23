В России
Опубликовано 23 октября 2025, 19:25
1 мин.

На Алтае начались финальные испытания Ил-114−300

Российский самолет готовится к сертификации
На базе аэропорта Горно-Алтайск начались летные сертификационные испытания регионального турбовинтового самолета Ил-114−300. Машина разработана ПАО «Ил», входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха. Испытания в горной местности позволяют проверить работу самолета в разных режимах и условиях полета.
На Алтае начались финальные испытания Ил-114−300

© Объединенная авиастроительная корпорация

Один из опытных экземпляров также выполнил серию международных рейсов с промежуточной посадкой в аэропорту Крайний в Байконуре. На Алтае проверяются навигационные возможности, эксплуатация на транзитных аэродромах и стабильность при полетах в сложном рельефе.

Аэропорт Горно-Алтайск предоставил стоянки, услуги наземного обслуживания, заправку и энергоснабжение, а также помещения для экипажа и инженеров.

Ил-114−300 полностью создан из российских комплектующих. В конструкции применено больше композиционных материалов, установлен цифровой пилотажно-навигационный комплекс и усовершенствованы основные системы. Самолет рассчитан на перевозку до 66 пассажиров и оснащен двигателями ТВ7−117СТ-01 и вспомогательной силовой установкой ТА 14−114.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#самолет