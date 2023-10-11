На Алтае обнаружили наскальные изображения предположительно X века

На Алтае обнаружили наскальные изображения предположительно X векаНа них прослеживается тюркская личина
В пресс-службе научно-образовательного центра "Большой Алтай" Алтайского государственного университета рассказали, что в Кош-Агачском районе Республики Алтай были обнаружены наскальные изображения предположительно X века, пишет ТАСС.
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Российские археологи совместно с казахстанскими коллегами нашли наскальные рисунки в районе реки Талдуры, которые были нанесены в период с X до XIX веков.
По словам директора музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослава Фролова в рисунках прослеживается тюркская личина.
Нам удалось разглядеть тюркскую личину на поверхности скалы и изображение всадника на одной из стел. Это новые материалы, которые требуют более детального изучения.
Также, Ярослав Фролов добавил, что сложно точно датировать петроглифы поскольку она может относится и к средневековому периоду, и этнографическому.
Они [петроглифы] могли быть нанесены начиная с X века до XIX века. В большинстве случаев они могут быть и этнографического времени. Но они тоже как ценный источник, несмотря на то, что достаточно поздно датируются.