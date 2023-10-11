На Алтае обнаружили наскальные изображения предположительно X века

Российские археологи совместно с казахстанскими коллегами нашли наскальные рисунки в районе реки Талдуры, которые были нанесены в период с X до XIX веков.

По словам директора музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослава Фролова в рисунках прослеживается тюркская личина.