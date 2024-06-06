На Алтае создадут систему безопасности для туристов вне зон связи

Опубликовано 06 июня 2024, 11:36
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На Алтае создадут систему безопасности для туристов вне зон связиС помощью спутников
В Республике Алтай станет доступной система безопасности для туристических групп вне зон покрытия сотовой связи. По информации от пресс-службы АО «ЭРА-ГЛОНАСС», зарегистрированные туристические группы смогут вызвать спасателей при чрезвычайных ситуациях из любой точки региона.
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Проект охватит популярные пешие и водные маршруты вокруг Телецкого озера, где ежегодно отдыхают тысячи туристов. Будут установлены базовые станции с российскими спутниковыми каналами связи, а инструкторы получат персональные трекеры с кнопкой «SOS».
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что данное решение объединяет технологии гибридной связи и радиосети с низким энергопотреблением. Инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит оперативную передачу экстренных вызовов в спасательные подразделения.