На Алтае создадут систему безопасности для туристов вне зон связи

Проект охватит популярные пешие и водные маршруты вокруг Телецкого озера, где ежегодно отдыхают тысячи туристов. Будут установлены базовые станции с российскими спутниковыми каналами связи, а инструкторы получат персональные трекеры с кнопкой «SOS».

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подчеркнул, что данное решение объединяет технологии гибридной связи и радиосети с низким энергопотреблением. Инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит оперативную передачу экстренных вызовов в спасательные подразделения.