В России
Опубликовано 26 декабря 2024, 17:18
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На Алтае создадут систему мониторинга ледников Бишь-Иирду

Проект поможет прогнозировать изменения климата и водных ресурсов
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разработают современную систему мониторинга ледников горного узла Бишь-Иирду на Алтае. Этот регион является одним из крупнейших центров оледенения в Сибири и включает около 80 ледников. Проект поможет не только восстановить утраченные данные, но и улучшить прогнозы климатических изменений и водных ресурсов планеты.
На Алтае создадут систему мониторинга ледников Бишь-Иирду

© Ferra.ru

Ледники — это природные хранилища воды и одновременно важные индикаторы изменений климата. Однако их масса за последние десятилетия стремительно сокращается из-за глобального потепления. Несмотря на то что ледники Актру уже входят в базу Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS), данные о них с 2012 по 2019 годы отсутствуют. Это снижает точность климатических моделей и затрудняет оценку вклада ледников в питание горных рек.

Специалисты ТГУ планируют использовать как современные технологии, так и архивные материалы. Это включает топографические карты, аэрофотоснимки и данные лазерного сканирования. Исследование охватит период с 1952 по 2024 годы. Также будут восстановлены данные за пропущенный период 2012—2019 годов, чтобы рассчитать параметры речного стока, основу которого составляют ледниковые воды.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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