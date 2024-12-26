На Алтае создадут систему мониторинга ледников Бишь-Иирду

Ледники — это природные хранилища воды и одновременно важные индикаторы изменений климата. Однако их масса за последние десятилетия стремительно сокращается из-за глобального потепления. Несмотря на то что ледники Актру уже входят в базу Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS), данные о них с 2012 по 2019 годы отсутствуют. Это снижает точность климатических моделей и затрудняет оценку вклада ледников в питание горных рек.

Специалисты ТГУ планируют использовать как современные технологии, так и архивные материалы. Это включает топографические карты, аэрофотоснимки и данные лазерного сканирования. Исследование охватит период с 1952 по 2024 годы. Также будут восстановлены данные за пропущенный период 2012—2019 годов, чтобы рассчитать параметры речного стока, основу которого составляют ледниковые воды.