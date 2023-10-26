На атомный ледокол «Чукотка» выполнена погрузка защитной оболочки реактора

Эта значительная конструкция, которая состоит из 8-ми секций и весит 220 тонн.

Защитная оболочка реакторных отсеков действует как своего рода "саркофаг". Она создает безопасность для персонала реактора. Также в состав оболочки входят разные материалы, включая бетон, сталь и специальные защитные металлы из-за чего она достаточно тяжелая и ее сложно грузить.

Специалисты завода использовали четыре портальных крана для успешного выполнения этой задачи. Это требовало тщательной координации, чтобы обеспечить безопасность и эффективность операции.