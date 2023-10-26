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17:55, 26 октября 2023
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На атомный ледокол «Чукотка» выполнена погрузка защитной оболочки реактора

Конструкция весит 220 тонн

Пресс-служба Балтийского завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию сообщила, что специалисты завода успешно завершили технически сложную операцию по погрузке защитной оболочки реактора на строящийся атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220, пишет ТАСС.

На атомный ледокол «Чукотка» выполнена погрузка защитной оболочки реактора

© Ferra

Эта значительная конструкция, которая состоит из 8-ми секций и весит 220 тонн.

Защитная оболочка реакторных отсеков действует как своего рода "саркофаг". Она создает безопасность для персонала реактора. Также в состав оболочки входят разные материалы, включая бетон, сталь и специальные защитные металлы из-за чего она достаточно тяжелая и ее сложно грузить.

Специалисты завода использовали четыре портальных крана для успешного выполнения этой задачи. Это требовало тщательной координации, чтобы обеспечить безопасность и эффективность операции.

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