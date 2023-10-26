На атомный ледокол «Чукотка» выполнена погрузка защитной оболочки реактора

На атомный ледокол «Чукотка» выполнена погрузка защитной оболочки реактораКонструкция весит 220 тонн
Пресс-служба Балтийского завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию сообщила, что специалисты завода успешно завершили технически сложную операцию по погрузке защитной оболочки реактора на строящийся атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220, пишет ТАСС.
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Эта значительная конструкция, которая состоит из 8-ми секций и весит 220 тонн.
Защитная оболочка реакторных отсеков действует как своего рода "саркофаг". Она создает безопасность для персонала реактора. Также в состав оболочки входят разные материалы, включая бетон, сталь и специальные защитные металлы из-за чего она достаточно тяжелая и ее сложно грузить.
Специалисты завода использовали четыре портальных крана для успешного выполнения этой задачи. Это требовало тщательной координации, чтобы обеспечить безопасность и эффективность операции.