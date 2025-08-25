На Авито появилась рассрочка без процентов до полугода

Оформление происходит непосредственно в приложении Авито, без перехода на другие сайты. Процесс занимает несколько минут. При выборе короткого срока рассрочки — шесть недель — переплата отсутствует.

Спрос на оплату частями растёт. В 2025 году количество таких покупок в категориях «Одежда и аксессуары» и «Запчасти» увеличилось более чем в два раза. Рост также заметен в сегментах «Телефоны», «Товары для детей» и «Спорт».

Для активации рассрочки необходимо выбрать товар с соответствующей отметкой, заполнить анкету и подтвердить согласие через SMS. Оплата доставки производится сразу, а рассрочка начинает действовать только после получения и проверки товара. Продавцы получают полную сумму единовременно после подтверждения сделки.