На Байконуре прошли испытания на герметичность корабля «Прогресс МС-26»

Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Космического центра «Южный» успешно провели проверку герметичности отсеков и систем корабля в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса.

Автоматизированный контроль герметичности бортовых систем «Прогресса МС-26» прошел без замечаний, что является важным этапом перед предстоящим запуском. Корабль был возвращен на рабочее место и подключен к наземному испытательному оборудованию для продолжения подготовки к полету на МКС, отметили в госкорпорации.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-26» запланирован на 15 февраля 2024 года.