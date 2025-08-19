На Байконуре собрали головную часть ракеты для биоспутника «Бион-М» № 2

Следующим этапом станет стыковка конструкции с третьей ступенью ракеты «Союз», после чего её подготовят к вывозу и запуску.

Главная задача миссии — изучение воздействия космоса на живые организмы. На борту спутника будут мыши, мухи, растения, микроорганизмы и даже образцы для экзобиологических и астробиологических экспериментов. Учёные отмечают, что условия орбиты «Биона-М» № 2 будут отличаться от околоземной — уровень радиации там примерно на 30% выше. Это позволит глубже понять, как космос влияет на живые системы и подготовиться к будущим дальним пилотируемым полётам.

Кроме того, в рамках проекта проведут исследования с культурами клеток, семенами, водорослями и материалами, которые могут быть интересны для поиска внеземной жизни. Спутник также станет платформой для нескольких образовательных проектов, в которых смогут принять участие школьники.