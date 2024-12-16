На Байконуре завершили заправку спутника «Ресурс-П» № 5

Опубликовано 16 декабря 2024, 19:461 мин.
На Байконуре завершили заправку спутника «Ресурс-П» № 5Запуск спутника намечен на конец декабря
В госкорпорации Роскосмос сообщили, что на космодроме Байконур успешно завершена заправка космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5. На протяжении двух дней специалисты проводили операции по заправке спутника компонентами топлива и сжатыми газами на заправочно-нейтрализационной станции площадки 91А.
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После завершения заправочных работ аппарат был транспортирован в монтажно-испытательный корпус 112-й площадки, где установили его на рабочее место для проведения заключительных подготовительных операций перед запуском.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» № 5 с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на конец декабря 2024 года. Спутник будет использоваться для наблюдения за Землей и мониторинга окружающей среды, а также для выполнения других задач, связанных с дистанционным зондированием планеты.