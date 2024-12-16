На Байконуре завершили заправку спутника «Ресурс-П» № 5

После завершения заправочных работ аппарат был транспортирован в монтажно-испытательный корпус 112-й площадки, где установили его на рабочее место для проведения заключительных подготовительных операций перед запуском.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Ресурс-П» № 5 с 31-й площадки космодрома Байконур запланирован на конец декабря 2024 года. Спутник будет использоваться для наблюдения за Землей и мониторинга окружающей среды, а также для выполнения других задач, связанных с дистанционным зондированием планеты.