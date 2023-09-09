На базе Дальневосточного федерального университета запустят научный центр

На базе Дальневосточного федерального университета запустят научный центрРазработки центра откроет больше возможностей для разработки отечественных технологий
Генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Русский" Елена Харисова в беседе с ТАСС рассказала, что на базе Дальневосточного федерального университета запустят инновационный научно-технологический центр, пилотная площадка центра будет открыта до конца 2024 года.
Проектирование пилотной площадки ИНТЦ уже завершено, мы переходим к ее строительству. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года. Интерес к пилотной площадке уже проявили 17 компаний - потенциальных резидентов, планирующих реализацию высокотехнологичных проектов на пилотной площадке с общим объемом инвестиций более 570 млн рублей.
По словам Елены Харисовой, открытие центра откроет больше возможностей для разработки отечественных технологий для отраслей Дальнего Востока, к ним относится рыбодобыча, рыбопереработка и аквакультура, сельское хозяйство, медицина и технологии здоровьесбережения и многие другие.