На базе Дальневосточного федерального университета запустят научный центр

Проектирование пилотной площадки ИНТЦ уже завершено, мы переходим к ее строительству. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года. Интерес к пилотной площадке уже проявили 17 компаний - потенциальных резидентов, планирующих реализацию высокотехнологичных проектов на пилотной площадке с общим объемом инвестиций более 570 млн рублей.