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15:37, 09 сентября 2023
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На базе Дальневосточного федерального университета запустят научный центр

Разработки центра откроет больше возможностей для разработки отечественных технологий

Генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Русский" Елена Харисова в беседе с ТАСС рассказала, что на базе Дальневосточного федерального университета запустят инновационный научно-технологический центр, пилотная площадка центра будет открыта до конца 2024 года.

Проектирование пилотной площадки ИНТЦ уже завершено, мы переходим к ее строительству. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2024 года. Интерес к пилотной площадке уже проявили 17 компаний - потенциальных резидентов, планирующих реализацию высокотехнологичных проектов на пилотной площадке с общим объемом инвестиций более 570 млн рублей.

Елена Харисова
Генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский"

По словам Елены Харисовой, открытие центра откроет больше возможностей для разработки отечественных технологий для отраслей Дальнего Востока, к ним относится рыбодобыча, рыбопереработка и аквакультура, сельское хозяйство, медицина и технологии здоровьесбережения и многие другие.

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