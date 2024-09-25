На базе Сибирского университета открыли центр геокриологических исследований

Опубликовано 25 сентября 2024, 17:231 мин.
На базе Сибирского университета открыли центр геокриологических исследованийВ рамках программы «Приоритет-2030»
Доктор геолого-минералогических наук Владимир Макаров, директор Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета (СФУ) сообщил, что на базе вуза в Красноярске создан научно-образовательный центр геокриологических исследований в рамках программы «Приоритет-2030».
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Центр будет заниматься реализацией магистерских программ и курсов по мерзлотоведению для специалистов в области строительства, экологии, географии и инженерной геологии. По словам Макарова, для разработки качественных образовательных программ необходимы научные исследования, а также привлечение специалистов для преподавания и научной работы.
Одним из ключевых проектов центра станет создание геокриологической карты северной части Красноярского края. Научным руководителем нового центра назначен Михаил Железняк, директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН, отметил Макаров.