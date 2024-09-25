На базе Сибирского университета открыли центр геокриологических исследований

Центр будет заниматься реализацией магистерских программ и курсов по мерзлотоведению для специалистов в области строительства, экологии, географии и инженерной геологии. По словам Макарова, для разработки качественных образовательных программ необходимы научные исследования, а также привлечение специалистов для преподавания и научной работы.

Одним из ключевых проектов центра станет создание геокриологической карты северной части Красноярского края. Научным руководителем нового центра назначен Михаил Железняк, директор Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН, отметил Макаров.