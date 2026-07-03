На БКЛ метро Москвы появится система контроля падения на пути

Разработку создали специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта столичного метро. Система относится к базовым элементам безопасности и предназначена для обнаружения любых объектов, попавших на рельсы, а также для предупреждения пассажиров при подходе к краю платформы.

Комплекс включает видеокамеры, лидары и сенсорные устройства, установленные над путями. Они способны за одну секунду распознавать наличие предметов на рельсах и отслеживать движение объектов в зоне платформы.

При обнаружении препятствия информация передается по защищенным каналам в поезд и диспетчерский центр. В таком случае состав автоматически останавливается, а к месту происшествия направляются службы метро.