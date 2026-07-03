На БКЛ метро Москвы появится система контроля падения на пути

Опубликовано 03 июля 2026, 16:301 мин.
На БКЛ метро Москвы появится система контроля падения на путиТехнология усилит безопасность поездов
На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро начались испытания системы контроля падения на пути, которая станет частью будущего беспилотного движения поездов. Сейчас технологию тестируют на станции «Печатники», а в полном объеме она должна заработать на всех 29 станциях линии к 2030 году.
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Разработку создали специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта столичного метро. Система относится к базовым элементам безопасности и предназначена для обнаружения любых объектов, попавших на рельсы, а также для предупреждения пассажиров при подходе к краю платформы.
Комплекс включает видеокамеры, лидары и сенсорные устройства, установленные над путями. Они способны за одну секунду распознавать наличие предметов на рельсах и отслеживать движение объектов в зоне платформы.
При обнаружении препятствия информация передается по защищенным каналам в поезд и диспетчерский центр. В таком случае состав автоматически останавливается, а к месту происшествия направляются службы метро.