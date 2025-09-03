На Чукотке появятся альтернативные источники энергии

Переход на альтернативную энергетику осуществляется для решения проблемы износа дизельных электростанций. В трех селах Анадырского района уже введены в эксплуатацию солнечные электростанции, которые работают совместно с дизельной генерацией. Ожидаемая экономия дизельного топлива составляет 73 тонны в год.

На мысе Обсервации установлено 10 ветрогенераторных установок общей мощностью 2,775 МВт. В настоящее время прорабатывается вопрос заключения энергосервисных контрактов для расширения программы на другие населенные пункты.

Использование возобновляемых источников энергии позволит не только снизить расход дизельного топлива, но и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Ожидаемое уменьшение выбросов оценивается в 7,6 тонны в год.