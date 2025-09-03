В России
На Чукотке появятся альтернативные источники энергии

В 20 населенных пунктах
В ближайшие годы в 20 населенных пунктах Чукотского автономного округа появятся энергоустановки, работающие на возобновляемых источниках энергии. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Переход на альтернативную энергетику осуществляется для решения проблемы износа дизельных электростанций. В трех селах Анадырского района уже введены в эксплуатацию солнечные электростанции, которые работают совместно с дизельной генерацией. Ожидаемая экономия дизельного топлива составляет 73 тонны в год.

На мысе Обсервации установлено 10 ветрогенераторных установок общей мощностью 2,775 МВт. В настоящее время прорабатывается вопрос заключения энергосервисных контрактов для расширения программы на другие населенные пункты.

Использование возобновляемых источников энергии позволит не только снизить расход дизельного топлива, но и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Ожидаемое уменьшение выбросов оценивается в 7,6 тонны в год.

