На Чукотке провели учет краснокнижных белых медведей

В этом сезоне специалисты зарегистрировали 271 медведя. Не было учтено ни одного худого или истощенного зверя. Большинство медведей находилось в хорошем физическом состоянии. Кроме того, в этом году специалисты отметили необычайно высокую плотность самок и семейных групп в отдаленных от побережья горных районах острова.