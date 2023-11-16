На Чукотке провели учет краснокнижных белых медведей

17:35, 16 ноября 2023
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На Чукотке провели учет краснокнижных белых медведейУченым удалось учесть более 250 особей
Каждый год специалисты заповедника "Остров Врангеля" на Чукотке проводят учет краснокнижных белых медведей, и в этом сезоне удалось зафиксировать обнадеживающие результаты. В пресс-службе особо-охраняемой природной территории сообщили, что ученым удалось учесть более 250 особей, и среди них не обнаружено ни одного истощенного или худого животного, пишет ТАСС.
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В этом сезоне специалисты зарегистрировали 271 медведя. Не было учтено ни одного худого или истощенного зверя. Большинство медведей находилось в хорошем физическом состоянии. Кроме того, в этом году специалисты отметили необычайно высокую плотность самок и семейных групп в отдаленных от побережья горных районах острова.
Пресс-служба заповедника "Остров Врангеля"