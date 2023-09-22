На Чукотке закупили глиссера для связи Анадыря с аэропортом

Нужно сосредоточится на том, что можно быстро реализовать и что будет удобно для граждан, а это, например, современные плавсредства, которые можно эксплуатировать при ухудшении погодных условий, при сильном ветре, при штормовой нагрузке, чтобы люди были защищены и груз можно было перевозить. Приобретение таких плавсредств входит в мастер-план [развития Анадырской агломерации], это было поддержано [президентом РФ Владимиром Путиным]. Сейчас мы закупили четыре глиссера, опробуем их, и если от людей будут хорошие отзывы, то закупим их в два раза больше, как минимум.