Опубликовано 17 мая 2026, 12:55
На ЦИПР покажут криптобиокабину «Портал Родина»Систему готовят для госуслуг
АО «Аналитический Центр» представит криптобиокабину «Портал Родина» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года, сообщает Ростех. Разработка предназначена для автоматизированного сбора и обработки биометрических данных граждан.
Проект реализуется при поддержке Минэкономразвития, Минцифры и МВД России. На стенде Ростеха покажут сценарий оформления загранпаспортов нового поколения через терминал, встроенный в инфраструктуру МФЦ. Система обеспечивает передачу биометрических данных в профильные информационные базы.
В 2026—2027 годах кабины планируют внедрять в учреждениях оказания госуслуг в России и за рубежом. Терминалы должны снизить нагрузку на сотрудников и сократить время предоставления услуг.
Финансирование проекта ведется за счет собственных средств компании без бюджетного участия.