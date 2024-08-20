На Дальнем Востоке создадут климатическую лабораторию

Опубликовано 20 августа 2024, 12:00
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На Дальнем Востоке создадут климатическую лабораториюИсследования помогут предсказывать тайфуны и улучшить градостроительство
В рамках создания климатической лаборатории на Дальнем Востоке ученые будут разрабатывать рекомендации по изменению градостроительных норм, сообщил президент РАН Геннадий Красников. Лаборатория, которую планируется создать в Приморье, будет заниматься прогнозированием тайфунов, направлений дождевых потоков и предупреждением о них.
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Как отметил Красников, условия для строительства изменились, и существующие нормы не всегда соответствуют новым реалиям. Это касается как жилых, так и других сооружений. В числе задач лаборатории также будет выработка рекомендаций по укреплению русел рек и установке дамб, чтобы минимизировать последствия неблагоприятных погодных явлений.
Красников подчеркнул, что изменение климата в России происходит быстрее, чем в других странах, что делает прогнозирование и подготовку к стихийным бедствиям особенно актуальными. Лаборатория также будет работать над уточнением строительных норм в сотрудничестве с Минстроем.