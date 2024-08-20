На Дальнем Востоке создадут климатическую лабораторию

Как отметил Красников, условия для строительства изменились, и существующие нормы не всегда соответствуют новым реалиям. Это касается как жилых, так и других сооружений. В числе задач лаборатории также будет выработка рекомендаций по укреплению русел рек и установке дамб, чтобы минимизировать последствия неблагоприятных погодных явлений.

Красников подчеркнул, что изменение климата в России происходит быстрее, чем в других странах, что делает прогнозирование и подготовку к стихийным бедствиям особенно актуальными. Лаборатория также будет работать над уточнением строительных норм в сотрудничестве с Минстроем.