На Дальнем Востоке создадут систему быстрого обнаружения пожаров

Опубликовано 06 мая 2026
На Дальнем Востоке создадут систему быстрого обнаружения пожаровОчаг будут выявлять за 5−10 минут
В Дальневосточном федеральном округе разрабатывают систему мониторинга природных угроз, включая лесные пожары. Проект реализует Тихоокеанский государственный университет совместно с партнерами, среди которых спутниковая система «Гонец», входящая в госкоропорацию Роскосмос.
Комплекс рассчитан на автоматическое выявление и реагирование на чрезвычайные ситуации в удаленных районах. В его составе предусмотрены беспилотные платформы, сенсорные и телекоммуникационные комплексы, а также интеллектуальные технологии обработки данных. Используются энергоавтономные решения, способные работать длительное время без внешнего питания. Передача информации будет идти через спутниковые каналы, включая низкоорбитальную систему «Гонец».
Среди целевых показателей заявлено обнаружение очага пожара за 5−10 минут и его локализация в пределах 30−60 минут. Систему рассматривают для последующего применения в других регионах, отметили в пресс-службе «Гонца».