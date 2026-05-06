На Дальнем Востоке создадут систему быстрого обнаружения пожаров

Комплекс рассчитан на автоматическое выявление и реагирование на чрезвычайные ситуации в удаленных районах. В его составе предусмотрены беспилотные платформы, сенсорные и телекоммуникационные комплексы, а также интеллектуальные технологии обработки данных. Используются энергоавтономные решения, способные работать длительное время без внешнего питания. Передача информации будет идти через спутниковые каналы, включая низкоорбитальную систему «Гонец».

Среди целевых показателей заявлено обнаружение очага пожара за 5−10 минут и его локализация в пределах 30−60 минут. Систему рассматривают для последующего применения в других регионах, отметили в пресс-службе «Гонца».