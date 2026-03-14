На Дальнем Востоке внедрили более 30 цифровых решений в медицине и ЖКХ

Опубликовано 14 марта 2026, 16:511 мин.
На Дальнем Востоке внедрили более 30 цифровых решений в медицине и ЖКХРегионы делают ставку на цифровизацию здравоохранения
В регионах Дальневосточного федерального округа за последние девять лет внедрили более 30 цифровых решений в разных сферах. Как сообщила заместитель генерального директора компании-разработчика цифровых решений «Барс груп» Эльвира Гильманова, технологии помогают эффективнее решать задачи в рамках нацпроектов и стратегии развития округа. Особое внимание уделяют здравоохранению.
В Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Магаданской областях работает региональная медицинская информационная система. Она объединяет все медучреждения субъектов и позволяет централизованно обрабатывать данные пациентов. В Якутии внедрили цифровые инструменты для учета и мониторинга людей с наследственными заболеваниями. Системы помогают врачам-генетикам быстрее ставить диагнозы, автоматизируют консультирование и формируют индивидуальные рекомендации.
По словам Гильмановой, цифровизация в ДФО продолжится. Решения компании уже работают в разных регионах округа и показывают свою эффективность в образовании, ЖКХ и финансах.