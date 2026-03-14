На Дальнем Востоке запустят курс по облачным технологиям для студентов

Обучение организовано на базе платформы «Yandex Cloud». Программа посвящена управлению облачной инфраструктурой и разработке специализированного программного обеспечения. Студенты изучат виртуализацию, создание облачных систем, работу с виртуальными машинами, объектным хранилищем и бессерверными технологиями.

Проект ориентирован на учащихся среднего профессионального образования. Дальневосточный федеральный округ выбран пилотной площадкой для запуска курса вне вузов. Полученные знания могут применяться и на других облачных платформах, так как обучение строится на универсальных принципах современной IT-инфраструктуры