На Дальнем Востоке запустят курс по облачным технологиям для студентов

Опубликовано 14 марта 2026, 17:58
На Дальнем Востоке запустят курс по облачным технологиям для студентовПилотный проект стартует 16 марта
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с компанией «Яндекс» запускает образовательный проект по обучению облачным технологиям для студентов колледжей. Пилотная программа пройдет в Приморском и Хабаровском краях. Онлайн-курс начнется 16 марта и продлится до мая 2026 года.
Обучение организовано на базе платформы «Yandex Cloud». Программа посвящена управлению облачной инфраструктурой и разработке специализированного программного обеспечения. Студенты изучат виртуализацию, создание облачных систем, работу с виртуальными машинами, объектным хранилищем и бессерверными технологиями.
Проект ориентирован на учащихся среднего профессионального образования. Дальневосточный федеральный округ выбран пилотной площадкой для запуска курса вне вузов. Полученные знания могут применяться и на других облачных платформах, так как обучение строится на универсальных принципах современной IT-инфраструктуры