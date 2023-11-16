На факультете журналистики МГУ запустят программу по искусственному интеллекту

Программа, которая будет запущена в следующем году, призвана предоставить студентам возможность углубленного изучения важных аспектов современных медиакоммуникаций, включая применение искусственного интеллекта и анализ больших данных. Помимо этого, планируется сотрудничество с Санкт-Петербургским университетом, позволяя студентам обоих учебных заведений обмениваться знаниями и опытом.

Программа будет охватывать различные области, включая вычислительную математику, кибернетику, экономику и философию. По словам Вартановой, это необходимо для более глубокого понимания не только технических аспектов искусственного интеллекта, но и его философских и общественных последствий.