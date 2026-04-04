На фестивале в ВШЭ представили антропоморфного робота-курьера Аркуса

Опубликовано 04 апреля 2026, 19:29
На фестивале в ВШЭ представили антропоморфного робота-курьера АркусаРазработка Института робототехнических систем
С 1 по 3 апреля в НИУ ВШЭ прошел IV Фестиваль робототехники. Главным событием стала презентация антропоморфного робота-курьера Аркуса. Разработку представил Институт робототехнических систем, созданный университетом совместно с ГК «ЭФКО».
Ректор Никита Анисимов отметил, что открытый формат фестиваля позволяет каждому прикоснуться к современным технологиям. Декан ФКН Иван Аржанцев добавил, что для прорыва в IT необходимо привлекать сильных студентов. Первый проректор Леонид Гохберг подчеркнул, что фестиваль уже признан в профессиональном сообществе.
Робот Аркус способен автономно перемещаться в городской среде, взаимодействовать с инфраструктурой и передавать заказы в постаматы или клиентам. Как пояснил директор института Ростислав Ковалевский, разработана комплексная система, объединяющая роботов, робопорты и сеть постаматов. Доставка гипермаркета займет до часа. Себестоимость сократится почти в четыре раза.