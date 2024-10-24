На «Госуслугах» появится консультант на основе ИИ

По словам Шадаева, искусственный интеллект обладает огромным потенциалом для улучшения предоставления государственных услуг. Консультант будет способен давать быстрые и точные ответы на вопросы пользователей, связанные с получением различных услуг. В настоящее время уже интегрированы российские модели ИИ, и с начала года проводятся закрытые тестирования, результаты которых показывают высокую эффективность системы.

Искусственный интеллект также будет внедрен для борьбы с мошенничеством на платформе. ИИ сможет выявлять аномальные паттерны поведения пользователей, что поможет минимизировать риск неприятных инцидентов и повысить уровень безопасности при использовании «Госуслуг».