На «Госуслугах» появится система отслеживания зарегистрированных сим-карт

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предлагает новый раздел в личных кабинетах для проверки использования номеров и борьбы с мошенничеством в сфере телефонной связи.

Согласно предложению, пользователи смогут проверить, зарегистрированы ли их номера на другие сим-карты или оформлены новые номера по паспортным данным. Ожидается, что это поможет предотвратить мошенническую деятельность, связанную с незаконным использованием номеров.

Источники "Коммерсанта" отметили, что у пользователя появится возможность заблокировать сим-карту.

Ранее мы писали о том, что эксперт по кибербезопасности рассказал, откуда у мошенников телефонные номера жертв.