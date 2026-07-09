На «Госуслугах» появятся электронные почтовые ящики

Оператором электронной почтовой системы станет «Почта России». Сообщение будет считаться доставленным, если пользователь войдет в личный кабинет в течение семи дней после его размещения.

При отсутствии технической возможности отправки электронного документа уведомление направят заказным письмом. Если у человека нет аккаунта на «Госуслугах», бумажное письмо отправят автоматически.

Для бизнеса использование электронных ящиков будет платным, размер ежемесячной платы определит правительство. Для государственных органов услуга будет бесплатной. Граждане смогут самостоятельно выбирать отправителей сообщений.