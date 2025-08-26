На «Госуслугах» создадут платформу для управления персональными данными

Новый сервис предоставит пользователям возможность просматривать все ранее данные согласия, как в онлайн-формате, так и в офлайне. Граждане смогут увидеть, какие организации, с какой целью и каким образом используют их личную информацию.

Ключевой функцией платформы станет возможность отзыва выданных ранее разрешений на обработку персональных данных. Это позволит пользователям более эффективно контролировать свою цифровую приватность.

Ранее Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Основной темой обсуждения стала новая концепция работы портала госуслуг, которая основана на принципе «жизненных ситуаций».