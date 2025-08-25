Путин оценил разнообразие услуг на портале госуслуг

Григоренко доложил, что на портале было сформировано 35 таких ситуаций, каждая из которых объединяет необходимые государственные сервисы. Президент, ознакомившись с перечнем, с интересом отметил наличие в нём ситуаций, связанных с организацией охоты и рыбалки.

Вице-премьер подтвердил высокую востребованность этих услуг. По его данным, только в 2025 году более 100 тысяч человек уже воспользовались сервисом для оформления разрешений на выезд на охоту или рыбалку, что выводит эту ситуацию в топ-5 самых популярных на портале.

Путин также обратил внимание на другие востребованные категории. Среди них — участие в спортивных соревнованиях, которым воспользовались 136 тысяч человек, и услуги для многодетных семей, получившие 124 тысячи обращений.