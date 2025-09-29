На «Госуслугах» упростили внесение изменений в автомобиль

Опубликовано 29 сентября 2025, 22:021 мин.
На «Госуслугах» упростили внесение изменений в автомобильЗаявления на переоборудование транспорта теперь онлайн
МВД России и Министерство цифрового развития запустили новый электронный сервис для автовладельцев. С 24 сентября 2025 года на портале «Госуслуги» можно подать заявление на переоборудование транспортного средства.
Сервис «Внесение изменений в конструкцию ТС» позволяет получить разрешение на такие работы и последующее свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Вся процедура осуществляется дистанционно, без необходимости личного визита в ведомства.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, функционал доступен в разделе «Транспорт. Права» на Едином портале государственных услуг. Пользователи могут выбрать удобные дату, время и место для получения готовых документов.
Для удобства граждан на портале размещен пошаговый алгоритм действий. Он помогает разобраться в процедуре согласования и сборе необходимых документов, подтверждающих выполненные работы по изменению конструкции автомобиля.