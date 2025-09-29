На «Госуслугах» упростили внесение изменений в автомобиль

Сервис «Внесение изменений в конструкцию ТС» позволяет получить разрешение на такие работы и последующее свидетельство о соответствии требованиям безопасности. Вся процедура осуществляется дистанционно, без необходимости личного визита в ведомства.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, функционал доступен в разделе «Транспорт. Права» на Едином портале государственных услуг. Пользователи могут выбрать удобные дату, время и место для получения готовых документов.

Для удобства граждан на портале размещен пошаговый алгоритм действий. Он помогает разобраться в процедуре согласования и сборе необходимых документов, подтверждающих выполненные работы по изменению конструкции автомобиля.