В России
Опубликовано 18 ноября 2024, 17:23
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На «Госуслугах» запустили сервисы для восстановления и замены документов

Теперь восстановить документы можно быстро и без визитов в ведомства
На портале «Госуслуги» начали работать новые сервисы «Жизненная ситуация», которые помогут гражданам России быстро восстанавливать и заменять утраченные или испорченные документы. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
На «Госуслугах» запустили сервисы для восстановления и замены документов

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Сервисы предлагают гражданам комплексное решение для восстановления таких важных документов, как паспорт гражданина РФ, полис ОМС, загранпаспорт, водительские удостоверения, а также пенсионные и образовательные документы. Важной особенностью этих сервисов является возможность получения электронных версий документов, которые равноценны бумажным. Это позволяет сэкономить время и избежать необходимости посещать различные ведомства.

Сервис для восстановления документов также включает функцию поиска информации, например, номер утерянного СНИЛС или ИНН, что значительно облегчает процесс.

В 2025 году, по прогнозам, использование этих сервисов поможет сократить сроки оформления документов почти на 30%, уменьшив их с 50 до 30 дней. Также планируется снижение количества необходимых документов, с 17 до 13, и уменьшение числа визитов в органы госуслуг, с 15 до 6.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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