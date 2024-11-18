На «Госуслугах» запустили сервисы для восстановления и замены документов

Сервисы предлагают гражданам комплексное решение для восстановления таких важных документов, как паспорт гражданина РФ, полис ОМС, загранпаспорт, водительские удостоверения, а также пенсионные и образовательные документы. Важной особенностью этих сервисов является возможность получения электронных версий документов, которые равноценны бумажным. Это позволяет сэкономить время и избежать необходимости посещать различные ведомства.

Сервис для восстановления документов также включает функцию поиска информации, например, номер утерянного СНИЛС или ИНН, что значительно облегчает процесс.

В 2025 году, по прогнозам, использование этих сервисов поможет сократить сроки оформления документов почти на 30%, уменьшив их с 50 до 30 дней. Также планируется снижение количества необходимых документов, с 17 до 13, и уменьшение числа визитов в органы госуслуг, с 15 до 6.