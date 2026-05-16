На «Госуслугах» запустят карту укусов клещей

Опубликовано 16 мая 2026, 13:22
На «Госуслугах» запустят карту укусов клещейМинцифры поддержало новую инициативу
Минцифры готово рассмотреть создание интерактивной карты укусов клещей на портале «Госуслуги». Для запуска сервиса ведомству необходимы данные и материалы от Роспотребнадзора, пишет ТАСС.
С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Они предложили разместить единую карту статистики укусов клещей по регионам России. В министерстве сообщили, что поддерживают такую идею и готовы проработать технические требования и модель данных.
В ответе замминистра Олега Качанова говорится, что ведомство сможет оценить возможность реализации проекта после получения информации в установленном порядке.
Также в Минцифры напомнило о существовании визуального конструктора лендингов, который позволяет федеральным ведомствам самостоятельно создавать информационные страницы. Функциональным заказчиком сервиса может стать Роспотребнадзор.