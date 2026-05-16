На «Госуслугах» запустят карту укусов клещей

С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Они предложили разместить единую карту статистики укусов клещей по регионам России. В министерстве сообщили, что поддерживают такую идею и готовы проработать технические требования и модель данных.

В ответе замминистра Олега Качанова говорится, что ведомство сможет оценить возможность реализации проекта после получения информации в установленном порядке.

Также в Минцифры напомнило о существовании визуального конструктора лендингов, который позволяет федеральным ведомствам самостоятельно создавать информационные страницы. Функциональным заказчиком сервиса может стать Роспотребнадзор.