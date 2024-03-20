Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 20 марта 2024, 18:06
1 мин.

На Камчатке открылась лаборатория исследования климата полуострова

На 75 лет вперед
В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга открылась новая лаборатория по изучению климата. Ученые смогут анализировать прошлые и будущие изменения климата на полуострове, чтобы подготовить точные прогнозы на ближайшие 75 лет. Руководитель лаборатории Сергей Тихонов подчеркнул, что это позволит выбрать оптимальные климатические модели для региона и разработать эффективные меры адаптации к изменениям климата.

Исследователи также обратили внимание на другие проявления изменений климата, такие как увеличение количества и интенсивности ливневых осадков, экстремальных температур и других явлений. По словам Тихонова, ожидается увеличение числа дней с температурой выше нуля градусов и рост суточного количества осадков в регионе.

Результаты исследований будут полезны для адаптации основных отраслей экономики Камчатки, таких как сельское хозяйство, строительство, рыбная промышленность и туризм, к будущим изменениям климата. Планируется также участие в организации мероприятий по снижению выбросов парниковых газов в регионе, что поможет ускорить переход к углеродной нейтральности и запустить инновационные проекты в рамках программы «Приоритет 2030. Дальний Восток».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#исследование
,
#Климат
,
#строительство