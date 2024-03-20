На Камчатке открылась лаборатория исследования климата полуострова

Исследователи также обратили внимание на другие проявления изменений климата, такие как увеличение количества и интенсивности ливневых осадков, экстремальных температур и других явлений. По словам Тихонова, ожидается увеличение числа дней с температурой выше нуля градусов и рост суточного количества осадков в регионе.

Результаты исследований будут полезны для адаптации основных отраслей экономики Камчатки, таких как сельское хозяйство, строительство, рыбная промышленность и туризм, к будущим изменениям климата. Планируется также участие в организации мероприятий по снижению выбросов парниковых газов в регионе, что поможет ускорить переход к углеродной нейтральности и запустить инновационные проекты в рамках программы «Приоритет 2030. Дальний Восток».