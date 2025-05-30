На Камчатке появится IT-кластер для студентов

Новый кластер будет заниматься разработкой и внедрением прикладных систем управления для различных технических средств и отраслей. Основное внимание уделят адаптации технологий под нужды важнейших секторов экономики Камчатского края — телекоммуникаций, транспорта, промышленного рыболовства, энергетики, горнорудной промышленности, а также цифровизации государственного управления.

В университете отметили, что на данный момент на ИТ-специальностях обучается около 300 студентов. Создание кластера позволит не только расширить образовательные возможности, но и усилить научно-практическую базу для подготовки специалистов.

Работа над проектом продолжается, и он станет площадкой, где студенты смогут применять полученные знания на практике, участвуя в решении реальных задач региональной экономики.