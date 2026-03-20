На Камчатке появится корпус корякского языка с помощью ИИ

Языковой корпус — это размеченная цифровая база текстов, где слова разобраны по грамматическим формам и значениям. На таких данных обучают переводчики и голосовые ассистенты. Для корякского языка доступно лишь несколько сотен страниц, поэтому стандартные методы обучения нейросетей не работают. Ученые планируют применить модель, обученную на малых данных, в сочетании с ручной разметкой.

Основой служат полевые экспедиции на север полуострова, где записывают живую речь. Часть продуктов уже доступна: мобильное приложение Koryak tuyu для изучения языка, в разработке — онлайн-словарь, прогноз погоды на корякском и книга комиксов. Также ведутся аппаратные исследования артикуляторных особенностей языков, отметили в пресс-службе.