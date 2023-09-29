На Камчатке создадут центр по подготовке кадров для горной промышленности

Сейчас основой нашей работы в сфере среднего профессионального образования является подготовка востребованных рабочих профессий. Камчатка первой в России в рамках проекта "Профессионалитет" стала вести подготовку специалистов горнорудной сферы и в этом кластере мы являемся лидерами на Дальнем Востоке. Будем предлагать его рассматривать как межрегиональный, чтобы и из Магадана, и с Чукотки, и с Сахалина к нам приезжали обучаться по этим профессиям. Все условия для этого будут созданы.