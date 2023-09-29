На Камчатке создадут центр по подготовке кадров для горной промышленности

На Камчатке создадут центр по подготовке кадров для горной промышленностиНа базе нескольких техникумов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время рабочего визита на Камчатку зампреда правительства России Юрия Трутнева рассказал, что на полуострове откроют центр по подготовке кадров для горной промышленности, пишет РИА Новости.
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Межрегиональный центр будет готовить кадры для предприятий по всей России.
Сейчас основой нашей работы в сфере среднего профессионального образования является подготовка востребованных рабочих профессий. Камчатка первой в России в рамках проекта "Профессионалитет" стала вести подготовку специалистов горнорудной сферы и в этом кластере мы являемся лидерами на Дальнем Востоке. Будем предлагать его рассматривать как межрегиональный, чтобы и из Магадана, и с Чукотки, и с Сахалина к нам приезжали обучаться по этим профессиям. Все условия для этого будут созданы.
Реализовывать проекты будут на базе нескольких техникумов, которые находятся в Петропавловске-Камчатском.