На Камчатке усилилась активность вулкана Безымянный

По данным вулканологов, газопаровой шлейф с примесью пепла протянулся примерно на 80 километров в юго-западном направлении от вулкана. В связи с этим для Безымянного установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Такой уровень означает потенциальную угрозу для международных авиаперевозок.

Вулкан находится в центральной части Ключевской группы, в 40 километрах от поселка Ключи и примерно в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. По наблюдениям ученых, Безымянный извергается в среднем один-два раза в год.