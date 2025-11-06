На Камчатке ускорили обработку данных о землетрясениях

После подтверждения данных жители полуострова получают SMS-сообщения с указанием магнитуды и координат эпицентра. С начала ноября в сообщения стали включать эти уточненные параметры.

На станции «Сектор Петропавловск-цунами» пояснили, что текущая сейсмическая активность является афтершоковым процессом после мощного землетрясения в июле. Подобная картина может сохраняться до двух лет.

Ранее энергетические компании и правительство Камчатского края договорились о сотрудничестве в развитии геотермальной энергетики. В рамках соглашения планируется строительство новой электростанции «Мутновская ГеоЭС-2» мощностью 66,5 МВт.