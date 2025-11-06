На Камчатке ускорили обработку данных о землетрясениях

Опубликовано 06 ноября 2025, 10:481 мин.
На Камчатке ускорили обработку данных о землетрясенияхИнформацию теперь передают за 2−4 минуты
Сейсмологи на Камчатке сократили время обработки данных о землетрясениях до 2−4 минут. Эта информация оперативно поступает региональным оперативным службам, что значительно быстрее установленного регламента в 10 минут.
© Ferra.ru
После подтверждения данных жители полуострова получают SMS-сообщения с указанием магнитуды и координат эпицентра. С начала ноября в сообщения стали включать эти уточненные параметры.
На станции «Сектор Петропавловск-цунами» пояснили, что текущая сейсмическая активность является афтершоковым процессом после мощного землетрясения в июле. Подобная картина может сохраняться до двух лет.
Ранее энергетические компании и правительство Камчатского края договорились о сотрудничестве в развитии геотермальной энергетики. В рамках соглашения планируется строительство новой электростанции «Мутновская ГеоЭС-2» мощностью 66,5 МВт.