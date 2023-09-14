На Камчатке впервые пройдет «битва ученых»Участники должны будут интересно и понятно рассказать о своих исследованиях
В Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга впервые пройдет «битва ученых». Мероприятие пройдет в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых пройдет Science Slam.
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Принцип заключается в том, что пять исследователей выступят со своими научными исследованиями на одной сцене. Их задача расскказать о своих исследованиях интересно и понятно.
Тема моего выступления называется „Вечная молодость, советы полиглота“. Рассказывать буду об исследованиях в области лингвистики на примере алюторского языка одного из коренных народов Камчатки. В ходе рассказа, конечно, постараемся объяснить зачем и почему такие исследования редких языков важны. Я надеюсь привлечь внимание к теме моего исследования, ведь мало кто занимается изучением языков коренного населения Камчатки. Возможно, после выступления появятся последователи, которые приложат свои навыки и усилия к данной теме.