На Камчатке впервые пройдет «битва ученых»

Тема моего выступления называется „Вечная молодость, советы полиглота“. Рассказывать буду об исследованиях в области лингвистики на примере алюторского языка одного из коренных народов Камчатки. В ходе рассказа, конечно, постараемся объяснить зачем и почему такие исследования редких языков важны. Я надеюсь привлечь внимание к теме моего исследования, ведь мало кто занимается изучением языков коренного населения Камчатки. Возможно, после выступления появятся последователи, которые приложат свои навыки и усилия к данной теме.