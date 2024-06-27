На Камчатке выпустили мобильное приложение для изучения исчезающего языка

Приложение, созданное под руководством кандидата филологических наук Юлии Файзрахмановой, уже доступно для пользователей Android. На начальном этапе обучения пользователи будут работать с отдельными словами, а затем переходить к полным фразам и предложениям. В приложении предусмотрены самоучитель, словарь и алфавит, что делает его полезным инструментом для изучения языка.

Файзрахманова подчеркнула, что отсутствие социального престижа является одной из причин упадка корякского языка. Присутствие языка в интернете через мобильное приложение поможет исправить эту ситуацию. Пользователи iOS смогут скачать приложение чуть позже. Разработка велась в рамках нацпроекта «Наука и университеты».