На Камчатке выпустили мобильное приложение для изучения исчезающего языка

Опубликовано 27 июня 2024, 09:58
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На Камчатке выпустили мобильное приложение для изучения исчезающего языкаОно уже доступно на Android
Лингвисты Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга разработали мобильное приложение для изучения корякского языка. Цель этого проекта — привлечь внимание к корякскому языку и культуре, а также повысить его социальный престиж в местном сообществе.
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Приложение, созданное под руководством кандидата филологических наук Юлии Файзрахмановой, уже доступно для пользователей Android. На начальном этапе обучения пользователи будут работать с отдельными словами, а затем переходить к полным фразам и предложениям. В приложении предусмотрены самоучитель, словарь и алфавит, что делает его полезным инструментом для изучения языка.
Файзрахманова подчеркнула, что отсутствие социального престижа является одной из причин упадка корякского языка. Присутствие языка в интернете через мобильное приложение поможет исправить эту ситуацию. Пользователи iOS смогут скачать приложение чуть позже. Разработка велась в рамках нацпроекта «Наука и университеты».