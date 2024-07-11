В России
Опубликовано 11 июля 2024, 16:44
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На KasperskyOS появится приложения для промышленных секторов

Подписано соглашение о сотрудничестве
На «Иннопроме-2024» было подписано соглашение между «Лабораторией Касперского» и Gravity Group для разработки приложений на базе KasperskyOS. Партнерство направлено на создание безопасных мобильных устройств для промышленных и коммерческих секторов, сообщает пресс-служба.
На KasperskyOS появится приложения для промышленных секторов

© Ferra.ru

Первоначально компании сосредоточатся на разработке специализированных приложений для управления производственными процессами и мониторинга оборудования. Эти решения затем планируется интегрировать в IoT-устройства. Смартфоны на KasperskyOS будут обеспечивать высокий уровень безопасности и гибкость в реализации различных сценариев использования.

Генеральный директор Gravity Group Андрей Яборов отметил, что сотрудничество открывает новые перспективы в разработке мобильных приложений для промышленного сегмента.

В свою очередь, руководитель группы развития бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский подчеркнул, что это партнерство подтверждает важность киберзащиты во всех сферах бизнеса и обеспечит клиентов надежными инструментами для профессиональной деятельности.