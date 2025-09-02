На Казанском вертолетном заводе появилось новое производство

Предприятие оснащено современными токарными и фрезерными станками с ЧПУ, а также роботизированными комплексами. Новое производство будет выпускать детали для заводов холдинга и выполнять коммерческие заказы предприятий Татарстана и других регионов.

В церемонии открытия участвовал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он отметил, что расширение производственных мощностей и внедрение автоматизированных линий обеспечат рост производительности труда и дальнейшее развитие предприятия.

За последние два с половиной года на заводе были построены и запущены несколько объектов, включая учебный центр на 3500 учащихся, цех окончательной сборки и летно-испытательный комплекс. В настоящее время завершается комплектование штата нового производства, требующее высококвалифицированных специалистов.

Развитие производственных мощностей направлено на сокращение цикла изготовления деталей, уменьшение доли ручного труда и повышение эффективности использования оборудования.