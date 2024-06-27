На Кинопоиске запустили новый рейтинг ожидаемых фильмов

Опубликовано 27 июня 2024, 17:53
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На Кинопоиске запустили новый рейтинг ожидаемых фильмовВ него попали 339 проектов
Кинопоиск запустил новый рейтинг ожидаемых фильмов, основанный на числе пользователей, добавивших проекты в «Буду смотреть», а на страницах фильмов отображается количество пользователей, которые добавили проект в «Буду смотреть». По данным сервиса, самым ожидаемым фильмом стал «Дэдпул и Росомаха», привлекший более 45 тысяч пользователей. Среди российских картин выделяются антиутопия «Мы», новогодняя сказка «Волшебник изумрудного города» и комедия «Один день в Стамбуле».
В рейтинг попали 339 проектов, каждый из которых набрал более 1000 отметок «Буду смотреть». Рейтинг будет актуален до премьеры, после чего заменится на оценку пользователей по десятибалльной шкале.
Александр Дунаевский, руководитель Кинопоиска, отметил, что многие пользователи используют сервис как ориентир для выбора кино и следят за главными премьерами на больших и малых экранах. На Кинопоиске уже 29 миллионов пользователей используют функцию «Буду смотреть», что подтолкнуло к созданию нового рейтинга ожидаемых фильмов.
Фильмы и сериалы, попавшие в список, автоматически добавляются в персональные вотчлисты пользователей, напоминая о предстоящих премьерах и предлагая приобрести билеты в кинотеатры, если продажи уже открыты.