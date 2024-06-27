На Кинопоиске запустили новый рейтинг ожидаемых фильмов

В рейтинг попали 339 проектов, каждый из которых набрал более 1000 отметок «Буду смотреть». Рейтинг будет актуален до премьеры, после чего заменится на оценку пользователей по десятибалльной шкале.

Александр Дунаевский, руководитель Кинопоиска, отметил, что многие пользователи используют сервис как ориентир для выбора кино и следят за главными премьерами на больших и малых экранах. На Кинопоиске уже 29 миллионов пользователей используют функцию «Буду смотреть», что подтолкнуло к созданию нового рейтинга ожидаемых фильмов.

Фильмы и сериалы, попавшие в список, автоматически добавляются в персональные вотчлисты пользователей, напоминая о предстоящих премьерах и предлагая приобрести билеты в кинотеатры, если продажи уже открыты.