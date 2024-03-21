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В России
Опубликовано 21 марта 2024, 19:50
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На китайские принтеры Pantum начнут предустанавливать российское ПО

Благодаря сотрудничеству
Компания Printum, резидент «Сколково», сотрудничая с китайским производителем принтеров Pantum, представила новое решение для российского рынка — возможность установки приложения для контроля печати на принтеры цветной печати от китайской компании.

Генеральный директор Printum, Дмитрий Двойников, подчеркнул важность совместимости с существующим оборудованием и уверенность в работе приложения на устройствах Pantum. Разработанные продукты для управления техникой уже совместимы с более чем 700 моделями принтеров и МФУ, и компания продолжает расширять список поддерживаемых устройств.

Сотрудничество с Pantum также обеспечит более широкий доступ к российским решениям управления печатью. Попадание в реестр Минпромторга позволит использовать полностью отечественные продукты для эффективного управления печатной техникой.

Директор по операционной работе кластера информационных технологий «Сколково», Ольга Андриянова, отметила значимость данного партнерства и подтвердила «востребованность и качество» продукта Printum.

Источник:Printum
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#принтер
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#Китай
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#Россия
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#сколково