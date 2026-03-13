На КнААЗ модернизировали линию обработки титана в гальваническом цехе

Решение объединить схожие по составу процессы возникло ещё на этапе проектирования нового корпуса. В цех установили линию с ваннами увеличенного размера — это позволило обрабатывать более габаритные детали. Техзадание разработал отдел главного металлурга, интеграция оборудования шла под его контролем.

Начальник цеха Жанна Петровская рассказала, что запуск осветления и рыхления прошёл быстро, а вот с анодированием пришлось непросто. Поставщикам пришлось дорабатывать оборудование, чтобы оно соответствовало требованиям завода. Особенно сложно оказалось получить плёнку большой толщины — тонкие слои отработали сразу, а здесь помогли консультации с иркутскими коллегами, у которых есть аналогичная линия. Сейчас всё оборудование работает без сбоев.