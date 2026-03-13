В России
Опубликовано 13 марта 2026, 15:30
1 мин.

На КнААЗ модернизировали линию обработки титана в гальваническом цехе

Новая линия включает четыре процесса обработки титана
Авиастроительный завод в Комсомольске-на-Амуре завершил модернизацию участка обработки титана. В новую линию интегрировали три технологических процесса: размерное химическое травление, осветление и рыхление после термообработки, а также анодирование. Оборудование рассчитано на обработку крупногабаритных деталей. Работы заняли около года, сложнее всего оказалось настроить анодирование на получение плёнки большой толщины. Сейчас все гальванические мощности завода работают штатно.
Решение объединить схожие по составу процессы возникло ещё на этапе проектирования нового корпуса. В цех установили линию с ваннами увеличенного размера — это позволило обрабатывать более габаритные детали. Техзадание разработал отдел главного металлурга, интеграция оборудования шла под его контролем.

Начальник цеха Жанна Петровская рассказала, что запуск осветления и рыхления прошёл быстро, а вот с анодированием пришлось непросто. Поставщикам пришлось дорабатывать оборудование, чтобы оно соответствовало требованиям завода. Особенно сложно оказалось получить плёнку большой толщины — тонкие слои отработали сразу, а здесь помогли консультации с иркутскими коллегами, у которых есть аналогичная линия. Сейчас всё оборудование работает без сбоев.