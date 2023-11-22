На Кольском полуострове улучшились показатели экологии

18:08, 22 ноября 2023
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На Кольском полуострове улучшились показатели экологииПосле сокращения выбросов на 90%
По словам вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля", Станислав Селезнев, экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук подтвердила в своем исследование, что Кольский полуостров переживает волну положительных изменений в состоянии природы, следуя за сокращением выбросов на 90%, пишет ТАСС.
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На Кольском полуострове состояние окружающей среды улучшается, потому что последние несколько лет мы активно снижали там влияние. Мы закрыли завод в Никеле, плавильный цех. Основное наше влияние - это выбросы в атмосферу. Они снижены более чем на 90%. Наши подразделения на Кольском полуострове оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.
Станислав Селезнев
Вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля"