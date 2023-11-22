На Кольском полуострове улучшились показатели экологии

На Кольском полуострове состояние окружающей среды улучшается, потому что последние несколько лет мы активно снижали там влияние. Мы закрыли завод в Никеле, плавильный цех. Основное наше влияние - это выбросы в атмосферу. Они снижены более чем на 90%. Наши подразделения на Кольском полуострове оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.