На космодром Восточный доставили обтекатель для первого пуска «Ангары-А5»

Сейчас идут работы по приему и разгрузке контейнеров

В Роскосмосе сообщили, что на космодром Восточный доставлен головной обтекатель для первого запуска мощной ракеты-носителя "Ангара-А5". Головной обтекатель прибыл из московской площадки ГКНПЦ имени М. В. Хруничева и уже находится на космодроме, пишет ТАСС.