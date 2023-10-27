На космодром Восточный доставили обтекатель для первого пуска «Ангары-А5»Сейчас идут работы по приему и разгрузке контейнеров
В Роскосмосе сообщили, что на космодром Восточный доставлен головной обтекатель для первого запуска мощной ракеты-носителя "Ангара-А5". Головной обтекатель прибыл из московской площадки ГКНПЦ имени М. В. Хруничева и уже находится на космодроме, пишет ТАСС.
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Специалисты Восточного космодрома начали работы по приему и разгрузке контейнеров с головным обтекателем. Этот этап является критическим, так как обтекатель является одной из ключевых составных частей ракеты. Также доставка головного обтекателя позволила успешно завершить испытания средств транспортировки, специально разработанных для перевозки "Ангары-А5".
"Все инженерно-технические решения, заложенные в разработку и производство новых средств транспортировки, полностью подтверждены.
В настоящее время головной обтекатель находится в монтажно-испытательном корпусе, где ожидают электро- и пневмопроверок перед сборкой космической головной части для первого запуска "Ангары-А5" с Восточного космодрома.