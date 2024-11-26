На космодроме Восточный собрали ракету для запуска спутника «Кондор-ФКА» № 2

Пуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» № 2 планируется на 30 ноября в 00:50:25 по московскому времени. Ракета «Союз-2.1а» была изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, а сам спутник — Военно-промышленной корпорацией «Научно-производственное объединение машиностроения».

«Кондор-ФКА» № 2 предназначен для круглосуточного радиолокационного зондирования Земли в различных режимах и с высоким разрешением. Этот спутник станет продолжением первого аппарата «Кондор-ФКА», который был выведен на орбиту в 2023 году. Новый спутник будет выполнять важные задачи по мониторингу Земли, что поможет в решении различных научных, экологических и оборонных задач.