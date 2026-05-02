На космодроме Восточный установили стенд для нового пилотируемого корабля

Опубликовано 02 мая 2026, 14:341 мин.
На космодроме Восточный установили стенд для нового пилотируемого корабляОборудование подготовит возвращаемый аппарат к запуску
В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящем в госкорпорацию Роскосмос, сообщили, что на космодроме Восточный завершили установку оборудования для подготовки возвращаемого аппарата корабля «ПТК НП». Стенд размещен в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов и предназначен для проведения предпусковых операций.
В состав комплекса входят подъемные механизмы, заправочные магистрали, системы управления, а также линии подачи газов, жидкостей и электроэнергии. Эти элементы обеспечивают обслуживание и подготовку аппарата к запуску.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил в Совете Федерации, что строительство космодрома Восточный планируется завершить в 2026 году. По его словам, объект крайне важен, хотя есть трудности с подрядчиками, контракты с которыми заключали раньше. Оптимистичный срок — к осени, но окончательно — до конца текущего года.