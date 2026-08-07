На космодроме Восточный завершили годовое техобслуживание оборудования

Все работы проведены в полном объёме в соответствии с установленными сроками. В ЦЭНКИ подчеркнули, что все системы приведены в исходное состояние, соответствуют требованиям эксплуатационной документации и готовы к применению по назначению.

В ЦЭНКИ отметили, что обслуживание затронуло 150 систем и агрегатов, порядка 130 систем привели в порядок специалисты центра, остальные — с привлечением поодрядчиков.

«Специалисты филиала АО «ЦЭНКИ» — Космический центр «Восточный» завершили комплекс плановых работ по годовому техническому обслуживанию на объектах космодрома. Работы велись параллельно на стартовых и техническом комплексах по утверждённому графику», — сказано в сообщении ЦЭНКИ.