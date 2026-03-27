На Кубани будут использовать технологии для искусственного увеличения осадков

Необходимость изменений связана с повторяющейся в регионе засухой. В 2025 году аграрии потеряли значительную часть урожая озимых и яровых из-за длительного отсутствия осадков. Использование современных технологий для искусственного увеличения дождей должно помочь создать благоприятные метеоусловия.

По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, современные научные методы позволяют повышать устойчивость агропрома к рискам, однако экстремальные климатические явления остаются труднопредсказуемыми. Законопроект до второго чтения будет доработан с учетом замечаний федерального Минсельхоза, чтобы минимизировать возможные споры после принятия.