На Кубани будут использовать технологии для искусственного увеличения осадков

Опубликовано 27 марта 2026, 16:141 мин.
На Кубани будут использовать технологии для искусственного увеличения осадковИнициатива направлена на борьбу с засухой
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели инициативу губернатора Вениамина Кондратьева о внесении поправок в закон о развитии сельского хозяйства. Предлагается включить в направления господдержки по использованию технологий для регулирования осадков и защиты растений от града.
Необходимость изменений связана с повторяющейся в регионе засухой. В 2025 году аграрии потеряли значительную часть урожая озимых и яровых из-за длительного отсутствия осадков. Использование современных технологий для искусственного увеличения дождей должно помочь создать благоприятные метеоусловия.
По словам председателя Заксобрания Юрия Бурлачко, современные научные методы позволяют повышать устойчивость агропрома к рискам, однако экстремальные климатические явления остаются труднопредсказуемыми. Законопроект до второго чтения будет доработан с учетом замечаний федерального Минсельхоза, чтобы минимизировать возможные споры после принятия.