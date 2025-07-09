На Кубани начнут выпускать двигатели для беспилотников

Новая линия позволит выпускать три типа двигателей, используя отечественные материалы и комплектующие. Это обеспечит как военные потребности, так и нужды гражданских и сельскохозяйственных беспилотных аппаратов. Старт производства создаст 50 новых рабочих мест в регионе.

Сегодня на территории края уже действуют шесть предприятий, занимающихся выпуском беспилотников и их комплектующих. Они производят корпуса, винты и платы управления, развивая свою компонентную базу. За последние два года кубанские компании сделали существенный вклад в эту отрасль.

Один из ключевых этапов в развитии проекта — открытие научно-производственного центра испытаний и компетенций. Его создание планируется завершить до конца текущего года. Центр займется тестированием и внедрением технологий в рамках нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем.